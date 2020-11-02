Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

02.11.2020 08:37 | Son Güncelleme: 02.11.2020 08:40
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Adana'da silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesi'nde motosikletiyle ilerleyen İsa Ö, yanına başka bir motosikletle gelen iki şüphelinin tabancayla ateş açması sonucu yaralandı.

Bacağından yaralanan İsa Ö, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, silahlı saldırıyı İsa Ö'nün husumetlisi olduğu belirtilen A.K ve kardeşi M.K'nin yaptığını tespit etti.

Polis, olayın ardından motosikletle kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

İlgili Haberler

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Evinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Evinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Son dakika: Restoran önünde silahlı saldırıya uğrayan kadın, yaralandı
Son dakika: Restoran önünde silahlı saldırıya uğrayan kadın, yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Osman Durmuş Donald Trump Mesut Yılmaz Fahrettin Koca
Magazin Sıla Cem Yılmaz Deniz Seki Eser Yenenler
Spor Babel Ali Koç Dorukhan Toköz Josef De Souza Mustafa Cengiz
Daha Fazla Cuma İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 08:40:29. #1.14#
title