Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Adana'da bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.
21.07.2020 22:59 | Son Güncelleme: 21.07.2020 23:07
Adana'da bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Merkez Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi'nde Baran O, sokakta yürürken kişi ya da kişilerce av tüfekli saldırıya uğradı.
Ayağından yaralanan Baran O, yakınları tarafından önce özel bir kliniğe, ardından Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA