Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı Adana'da bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Adana'da bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi'nde Baran O, sokakta yürürken kişi ya da kişilerce av tüfekli saldırıya uğradı.

Ayağından yaralanan Baran O, yakınları tarafından önce özel bir kliniğe, ardından Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA