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Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'nın Yüreğir ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Adana'nın Yüreğir ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kadıköy Mahallesi'nde yaşayan Ramazan Pamuk (35) evinin önünde kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan Pamuk çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince bir özel hastaneye kaldırıldı.

Pamuk hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

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