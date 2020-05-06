Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
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Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
06.05.2020 02:02 | Son Güncelleme: 06.05.2020 02:04

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde sokakta yürüyen Mehmet S'ye (25), kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla ateş edildi.

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet S, burada tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olaydan sonra otomobille kaçtığı öne sürülen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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