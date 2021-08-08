Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
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Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi yaşamını yitirdi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi yaşamını yitirdi.

Tellidere Mahallesi'ndeki evinin önünde Kerim Hurlu'ya (40) kimliği belirsiz kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı.

Başından yaralanan Hurlu, 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Hurlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin, saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışması sürüyor.

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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