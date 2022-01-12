Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı - Haberler
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Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
AA / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tabancayla ateş edilmesi sonucu ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tabancayla ateş edilmesi sonucu ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Barış Mahallesi'nde unlu mamuller satan iş yerinde bir kişinin silahlı saldırıya uğradığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları araştırmada, işletme sahibi Mücahit T'nin kimliği tespit edilemeyen bir kişinin tabancayla ateş açması sonucu yaralandığını belirledi.

Ağır yaralı Mücahit T, çevredekiler tarafından otomobille özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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AA / Ömer Yıldız - Son Dakika Haberleri

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