Son dakika haber... Silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
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Son dakika haber... Silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde pompalı tüfekle saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde pompalı tüfekle saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

İddiaya göre M.K, Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki ikameti önünde Y.K'nın silahlı saldırısına uğradı.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan M.K, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. M.K'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Zanlı Y.K. ise polis ekiplerince, saldırıda kullandığı pompalı tüfekle yakalanarak emniyete götürüldü.

Son dakika haber... Silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
Son dakika haber... Silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
Son dakika haber... Silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
Son dakika haber... Silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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