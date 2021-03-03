Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
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Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

03.03.2021 18:51 | Son Güncelleme: 03.03.2021 18:56
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Adana'da silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi tedaviye alındı.

Adana'da silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi tedaviye alındı.

Merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir bankta oturan Muhammet Saydam'ın yanına gelen zanlı, tabancayla ateş ettikten sonra otomobille olay yerinden kaçtı.

Olayı görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ağır yaralanan Saydam, ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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