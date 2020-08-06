Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı Adana'da motosikletiyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Adana'da motosikletiyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi 24 Kasım İlkokulu önünde motosikletiyle seyir halinde olan Eren Çolak (21), yanına yaklaşan otomobildeki iki şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.

Göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralanan Çolak, 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi, çevrede geniş güvenlik önlemi alırken zanlıları bulmak için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA