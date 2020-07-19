Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı Adana'da bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Adana'da bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde Halil B. sokakta motosikletli kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Ağır yaralanan Halil B. yakınları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemede 5 tabanca mermisi kovanı bulundu.

Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA