Adana'da silahlı saldırıya uğrayan iş yeri sahibi yaralandı
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Adana'da silahlı saldırıya uğrayan iş yeri sahibi yaralandı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan iş yeri sahibi yaralandı
Anadolu Ajansı / Yusuf Tunur - Haberler | Güncel

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Büyükkırım Mahallesi Selahattin Sepici Caddesi'ndeki oto yıkama dükkanına sabah saatlerinde gelen bir şüpheli, iş yerinin sahibi E.C'ye (26) tabancayla ateş etti.

Saldırıda ağır yaralanan E.C, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, otomobille kaçan ve maske taktığı öğrenilen zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Tunur

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