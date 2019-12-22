Adana'da silahlı saldırıya uğrayan iki kişi yaşamını yitirdi
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Adana'da silahlı saldırıya uğrayan iki kişi yaşamını yitirdi

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, otomobilde silahlı saldırıya uğrayan iki kişi hayatını kaybetti.

22.12.2019 22:36 | Son Güncelleme: 22.12.2019 22:36
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan iki kişi yaşamını yitirdi

'nın ilçesinde, otomobilde silahlı saldırıya uğrayan iki kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 'nde, park halindeki 01 GF 100 plakalı otomobile, kimliği belirsiz kişilerce silahla ateş edildi.

Otomobilde bulunan Bülent M. ve arkadaşı Murat G. ağır yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler olay yerinden kaçtı.


Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.


Hastanedeki müdahalelere rağmen iki arkadaş yaşamını yitirdi.


Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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