Adana'da silahlı saldırıya uğrayan iki kardeş yaralandı
01.05.2020 02:59 | Son Güncelleme: 01.05.2020 03:00
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan iki kardeş yaralandı.
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan iki kardeş yaralandı.
Merkez Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda Fatih K. ve kardeşi Yunus K. henüz kimliği belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Saldırıda ayaklarından kurşunla yaralanan iki kardeş, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Polis, olayın ardından kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA