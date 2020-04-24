Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı Adana'da düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı.

Adana'da düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi Emin Ağ Caddesi'nde yürüyen Fatih T. ve Mustafa E'ye kimliği belirlenemeyen bir şüpheli tarafından tabancayla ateş açıldı.

Yaralanan Fatih T. ve Mustafa E. ambulanslarla önce bir özel hastaneye, ardından da Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi bulmak için araştırma başlattı.

Kaynak: AA