Adana'da silahlı saldırıda 3 kadın yaralandı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 3 kadın yaralandı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 3 kadın yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bota Mahallesi Taç Mahal Sokak üzerinde bulunan bir eve kimliği belirsiz kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.
Evde bulunan T.Ç., Ş.E. ve M.Y. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 3 kadın, 112 Acil Servis ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Tunur