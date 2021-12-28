Adana'da silahlı saldırı olayının 4 sanığı hakkında dava açıldı

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan iki kişiden birinin hayatını kaybetmesiyle ilgili ikisi tutuklu 4 sanık hakkında dava açıldı.

Gülbahçesi Mahallesi'nde 25 Mayıs'ta çıkan ve Zidan G'nin öldüğü, Abdulmurat T'nin yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı öne sürülen maktulün kardeşi Murat G. ile zanlılar Mehmet H, Hakan G. ve Mehmet G. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça, hazırlanan ve Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tutuklu sanık Murat G. hakkında "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından iki kez müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma"dan ise 3 yıla kadar, tutuklu Mehmet H. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede yer alan ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen ikisi tutuklu 4 sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Olay

Gülbahçesi Mahallesi'nde 25 Mayıs'ta çıkan silahlı kavgada Zidan G. hayatını kaybetmiş, Abdulmurat T. yaralanmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay nedeniyle maktulün kardeşi Murat G. ile Mehmet H. ve Hakan G'yi gözaltına almıştı. Adliyeye sevk edilen 3 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Zanlı Hakan G. 8 Eylül'de adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti.

Savcılık, teşhisli görüntü izleme tutanakları ve tanık beyanlarını da dikkate alarak eylemleri nedeniyle hakkında kamu davası açılmasına yeterli delil elde edilen şüpheli Mehmet G'yi soruşturma kapsamına dahil etmişti.

Böylelikle zanlı sayısı 4'e yükselmişti.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri

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