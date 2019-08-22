Adana'da silahlı saldırı; kahvedeki 2 kişi ile motosikletliyi öldürdü (2)

22.08.2019 16:11

BABALARI, GÖZLERİNİN ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Adana'da, kimliği belirsiz kişinin tabancayla ateş açması sonucu yaşamını yitiren motosikletli Okan Develi'nin, çocuklarının gözü önünde vurulduğu öğrenildi. Okan Develi'nin, ateş açılan ve Necmettin Şahinoğlu ile Hayati Özkaya'nın hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı kahveye yakın evinden çıkıp, motosikletle yoldan geçerken, vurulduğu belirtildi. Develi vurulduktan sonra 1'i kız 3 çocuğunun korkup, kahveye sığındığı ve komşular tarafından sakinleştirildiği öğrenildi. Çocuklar, babalarının cansız bedenine bakıp, uzun süre gözyaşı döktü.

Öte yandan silahlı saldırının gerçekleştirildiği bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Mahalleli ise saldırı nedeniyle panik yaşadı. Polis ekipleri, saldırganın yakalanması için mahalleyi ablukaya aldı.

Kaynak: DHA