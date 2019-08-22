Adana'da silahlı saldırı; kahvedeki 2 kişi ile motosikletliyi öldürdü
Adana'da, kahvede oturan Necmettin Şahinoğlu ve Hayati Özkaya ile motosikletle yoldan geçen Okan Develi, kimliği belirsiz kişinin tabancayla ateş açması sonucu vurularak, yaşamını yitirdi.
Adana'da, kahvede oturan Necmettin Şahinoğlu ve Hayati Özkaya ile motosikletle yoldan geçen Okan Develi, kimliği belirsiz kişinin tabancayla ateş açması sonucu vurularak, yaşamını yitirdi. Saldırıda 1 kişi de yaralandı. Polis, kaçan saldırganı arıyor.
Olay, saat 10.30 sıralarında, Köprülü Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, önünden geçtiği kahvedeki 3 kişi ile yoldan motosikletle geçen kişiye, henüz bilinmeyen nedenle tabancayla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan kahvedeki Necmettin Şahinoğlu ve Hayati Özkaya ile motosiklet sürücüsü Okan Develi, yaşamını yitirdi. Yaralı 1 kişi ise ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay sonrası kaçan silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Görüntü Dökümü
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-Yerdeki motorsiklet ve ölen şahıs
-Ölen şahsın çocuklarından görüntü
-Kahvehaneki kalabalık
-Yerdeki iki ceset
-Ölenlerin yakınlarının feryadı
-Ambulansın gelmesi
-Genel görüntüler
SÜRE: 02'33" BOYUT: 282 MB
Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,
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