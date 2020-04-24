Adana'da silahlı saldırı: 2 yaralı
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Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Haber

Adana'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Adana'da silahlı saldırı: 2 yaralı Adana'da, sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

24.04.2020 20:51 | Son Güncelleme: 24.04.2020 20:52
Adana'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Adana'da silahlı saldırı: 2 yaralı

ADANA - Adana'da, sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi Emin Ağa Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Fatih Turan ile Mustafa Eşki cadde üzerinde yürüdüğü sırada ismi öğrenilemeyen bir kişi tabanca ile üzerilerine kurşun yağdırdı. Eşki ve Turan kanlar içerisinde yere yığılırken yakınları yaralıları özel bir hastaneye götürdü.

Bu sırada silah sesleri üzerine vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisler yaptıkları çalışmada yerde 13 adet boş kovan buldu.

Eşki ve Turan özel hastaneden ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesine sevk oldu. Yaralıların tedavisi devam ediyor.

Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi arama çalışmalarına başladı.

Adana'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Kaynak: İHA

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