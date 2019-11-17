Adana'da silahlı saldırı: 2 yaralı

17.11.2019 01:27 | Son Güncelleme: 17.11.2019 01:28

Adana'da sohbet etmek için toplanan arkadaş grubuna, motosikletli 2 kişinin tabancayla ateş etmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde bir araya gelen arkadaş grubuna, kasklı 2 şüpheli tabancayla ateş ederek kaçtı.

Olayda yaralanan 2 kişi, ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA