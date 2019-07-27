Adana'da silahlı saldırı: 2 yaralı
Adana'da kahvehane önünde oturan iki kişi, yüzleri maskeli iki saldırganın açtığı ateşle yaralandı.
Adana'da kahvehane önünde oturan iki kişi, yüzleri maskeli iki saldırganın açtığı ateşle yaralandı.
Merkez Yüreğir ilçesi Çukurova Caddesi'ndeki bir kahvehanenin önüne motosikletle gelen yüzleri maskeli iki kişi, kahvehane önünde oturan Mehmet Beşir (62) ile Şeyhmuz Alp'e (52) tabancayla ateş etti.
Yaralanan Beşir ve Alp, ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan saldırganların yakalanmasına çalışılıyor.
Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, saat satan Afrikalılardan yanıt: Ekmek parası için bu işi yapıyoruz
Son Dakika Güncel Haberleri