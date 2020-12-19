Son dakika haber... Silahlı saldırı: 2 yaralı
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Son dakika haber... Silahlı saldırı: 2 yaralı

19.12.2020 21:51 | Son Güncelleme: 19.12.2020 22:24

Son dakika haberler: Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Seren C. ile arkadaşı Cabbar C., merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yürürken otomobil ile yanlarına gelen kimliği belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Yaralanan Mehmet Seren C. ve Cabbar C. ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

Son dakika haber... Silahlı saldırı: 2 yaralı
Son dakika haber... Silahlı saldırı: 2 yaralı
Son dakika haber... Silahlı saldırı: 2 yaralı
Son dakika haber... Silahlı saldırı: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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