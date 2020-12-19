Son dakika haber... Silahlı saldırı: 2 yaralı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Seren C. ile arkadaşı Cabbar C., merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yürürken otomobil ile yanlarına gelen kimliği belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Yaralanan Mehmet Seren C. ve Cabbar C. ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney