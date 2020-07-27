Adana'da silahlı saldırı: 2 yaralı ADANA'da evlerinin önünde iki kişinin av tüfekli saldırısına uğrayan Erhan A. ve Ayhan Ş., saçmaların isabet etmesiyle yaralandı.

ADANA'da evlerinin önünde iki kişinin av tüfekli saldırısına uğrayan Erhan A. ve Ayhan Ş., saçmaların isabet etmesiyle yaralandı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Yeşilevler Mahallesi 52052 Sokak'ta meydana geldi. Evlerinin önünde oturan Erhan A. ve Ayhan Ş., iddiaya göre V.T. ve S.Ö.'nün av tüfekli saldırısına uğradı. 12 el ateş eden saldırganlar, olayın ardından kaçarken, Erhan A. ve Ayhan Ş. ise tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ile hastane sevke edildi.

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: DHA