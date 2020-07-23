Adana'da silahlı saldırı: 2 yaralı
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.
23.07.2020 18:19 | Son Güncelleme: 23.07.2020 18:52
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğrayan Hasan Ç. (21) ve Fatoş P. (26) yaralandı.
Vücutlarına saçma isabet eden ve akraba oldukları öğrenilen Hasan Ç. ile Fatoş P. yakınları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis olaydan sonra kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA