Adana'da silahlı saldırı: 2 yaralı Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğrayan Hasan Ç. (21) ve Fatoş P. (26) yaralandı.

Vücutlarına saçma isabet eden ve akraba oldukları öğrenilen Hasan Ç. ile Fatoş P. yakınları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olaydan sonra kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA