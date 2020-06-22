Adana'da silahlı saldırı: 2 yaralı Adana'da silahlı saldırı: 2 yaralı Adana'da bir kişi sokak ortasında husumetli olduğu kişiye pompalı tüfek ile saldırı düzenlendi.

Adana'da silahlı saldırı: 2 yaralı

ADANA - Adana'da bir kişi sokak ortasında husumetli olduğu kişiye pompalı tüfek ile saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 2 kişi yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Özgür D., husumetli olduğu Cahit Ç'ye sokak ortasında pompalı tüfekle defalarca ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalardan Cahit Ç. ile olayla alakası olmayan tütün dükkanı işletmecisi Mehmet Ali A. yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren Özgür D. ise olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.

Kaynak: İHA