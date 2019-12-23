Adana'da silahlı saldırı: 2 ölü
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Adana'da silahlı saldırı: 2 ölü

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 arkadaş hayatını kaybetti.

23.12.2019 00:25 | Son Güncelleme: 23.12.2019 00:30
Adana'da silahlı saldırı: 2 ölü

'nın ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 arkadaş hayatını kaybetti.


Olay, ilçe merkezinde bulunan Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk babası Bülent (40), bakkal dükkanı işleten arkadaşı iki çocuk babası Murat Gökler (46) ile 01 GF 100 plakalı araç ile seyir halindeyken, plakası belirlenemeyen şahısların önünü kesmesi sonucu silahlı saldırıya uğradı. Çok sayıda mermi isabet eden Bülent Mamak olay yerinde, ağır yaralanan Murat Gökler ise ambulansla kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Polis zanlıları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı. - ADANA

Kaynak: İHA
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