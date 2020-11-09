Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı
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Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı

09.11.2020 22:47 | Son Güncelleme: 09.11.2020 22:52
Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde aracında silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde aracında silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Selami K. (54) 01 RY 252 plakalı otomobiliyle Kemer Yolu'nda seyir halindeyken kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Tabancayla ateş edilmesi sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Selami K. olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince, Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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