Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
12.06.2020 22:56 | Son Güncelleme: 12.06.2020 23:01
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Merkez Yüreğir ilçesi Ege Bağatur Bulvarı'ndaki bir taksi durağı önünde bekleyen Fuat S. kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralandı.
Fuat S, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, kaçan zanlıyı arama çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA