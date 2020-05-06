Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü
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Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü

Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü
06.05.2020 01:45 | Son Güncelleme: 06.05.2020 01:45

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, isimleri öğrenilmeyen şüpheliler, sokakta yürüyen Mehmet Ali Seyhan (25)'in üzerine doğru tabancayla defalarca ateş açtı. Göğsünden yaralanan Seyhan kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gerçekleştiren şüpheliler ise bir otomobile binip hızla olay yerinden kaçtı.

Mahalle sakinleri ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan Seyhan'ı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Seyhan kurtarılmadı. Seyhan'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise sokakta bulunan boş kovanlarda delil çalışması yaptı. Polis olayı gerçekleştiren kişileri yakalama çalışması başlattı. - ADANA

Kaynak: İHA

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