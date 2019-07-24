Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü

Adana'da aracını park ettiği sırada silahlı saldırıya uğrayan sürücü yaşamını yitirdi.

Özel güvenlik görevlisi Bahattin Erol (39), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyle birlikte, 01 FJK 15 plakalı hafif ticari aracıyla merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi 1789 Sokak'a geldi.

Araç park edildiği sırada inen şüpheli, Erol'a silahla ateş açarak olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, Erol'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yaptığı incelemede 12 boş kovan bulan polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA