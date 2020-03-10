Adana'da silahlı park kavgası: 3 yaralı
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Seyhan, Adana, 3. Sayfa

Adana'da silahlı park kavgası: 3 yaralı

Adana'da iki grup arasında park yüzünden çıkan silahlı kavgada 1'i başından olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

10.03.2020 11:40 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:42
Adana'da silahlı park kavgası: 3 yaralı

Adana'da iki grup arasında park yüzünden çıkan silahlı kavgada 1'i başından olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi 19 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, otopark mevzusu yüzünden Z.T. ile kardeşi C.T. ismi öğrenilemeyen bir kişi ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine ismi öğrenilemeyen kişi yanına çağırdığı kişilerle 2 kardeşe kurşun sıktı. Z.T. başından yaralanırken kardeşi C.T. ayağından vuruldu. Bu sırada olayı ayırmak isteyen çevre esnafından H.K. de ayağından yaralandı.


Yaralılar olay yerine gelen ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılırken 3 kişiyi yaralayan grup ise olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri çevrede önlem alarak olayla ilgili soruşturma başlattı.


Bir görgü tanığı ise gazetecilere yaptığı açıklamada, "Aracın park edilmesi yüzünden tartışma çıktı. Sonra adam birilerini aradı. 10-15 kişi geldi burada kavga çıktı. 3 kişiye sıktılar. Biz de sesi duyup çıktık. Birini yanağından diğerlerini ayaklarından vurdular. Sonra da kaçtılar" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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