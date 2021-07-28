Adana'da silahlı kavgada iki kişi yaralandı

Adana'da silahlı kavgada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da silahlı kavgada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Bu sırada tabancayla ateş açılması sonucu kavgaya karıştığı belirtilen A.O. ve Ç.Y. yaralandı.

Olaya karıştığı değerlendirilen 3 şüpheli ise kovalamaca sonucu polis ekiplerince yakalandı.

Yaralılar ambulanslarla Seyhan Devlet ile Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız