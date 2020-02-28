Adana'da silahlı kavgada bir kişi öldü
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Adana'da silahlı kavgada bir kişi öldü

Adana'nın Karataş ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

28.02.2020 11:46 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:46
Adana'da silahlı kavgada bir kişi öldü

'nın ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Taraflardan birinin tabancayla ateş etmesi sonucu Ali Deniz ve arkadaşı Halil Boy yaralandı. Kent merkezindeki bir hastanede tedaviye alınan yaralılardan Ali Deniz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, şüpheliler B.K. (15) ve T.C'yi (19) gözaltına aldı.

Kaynak: AA

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