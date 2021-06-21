Adana'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Adana'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Güncel

Adana'da silahlı kavgada yaralanan 2'si kadın 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da silahlı kavgada yaralanan 2'si kadın 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir İlçesi Yunusoğlu Mahallesi'nde baba H.Ö ile iki oğlu O.Ö. ve S.Ö, aralarında anlaşmazlık olan akrabalarının yanına giderek tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabanca ve av tüfeğiyle açılan ateşte akraba E.Ö, İ.Ö, A.Ö. ve Y.Ö. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, yaptığı çalışmada zanlılardan H.Ö. ve S.Ö'yü yakaladı, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Angela Merkel Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Rafet El Roman Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adana'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 18:32:32. #1.14#

title