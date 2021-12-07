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Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

AA / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Adana'da iki grup arasındaki silahlı kavgada yaralanan 3 kişi hastanelere kaldırıldı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da iki grup arasındaki silahlı kavgada yaralanan 3 kişi hastanelere kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde silahlı kavga olduğu ve yaralıların bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları araştırmada iki grup arasındaki kavgada pompalı tüfek ile tabanca kullanıldığını ve 3 kişinin yaralandığını tespit etti.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslardaki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan ve kartuş buldu.

Kavganın mahalle sakinleriyle uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen kişiler arasında yaşandığı ileri sürüldü.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

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AA / Ömer Yıldız - Son Dakika Haberleri

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