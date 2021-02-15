Adana'da ıskarta meyve kavgası: 3 yaralı
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Adana'da ıskarta meyve kavgası: 3 yaralı

15.02.2021 09:51 | Son Güncelleme: 15.02.2021 09:58
Adana'da ıskarta meyve kavgası: 3 yaralı

ADANA'da, ıskarta (Herhangi bir nedenle değerini yitirmiş) meyve almak için meyve suyu fabrikasına gelen iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı sopalı kavgaya dönüştü.

ADANA'da, ıskarta (Herhangi bir nedenle değerini yitirmiş) meyve almak için meyve suyu fabrikasına gelen iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada, Tahir (32), ağabeyi Veysi Akyol (44) ile arkadaşları Mustafa Turgay (44), yaralandı. Kavgaya karıştığı belirlenen 5 şüpheli ise polis ekiplerince yakalandı. Emniyete götürülen şüphelilerden İsmet Efetekin'in (39), ifadesinde, karşı tarafın "Burada bizden başka kimse mal alamaz" dediği, bu nedenle de kavganın çıktığını öne sürdü.

Olay, 12 Şubat Cuma günü saat 18.00 sularında merkez Seyhan ilçesine bağlı Çaputçu Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan bir meyve suyu fabrikasına giden Tahir ile ağabeyi Veysi Akyol ve arkadaşları Mustafa Turgay, ıskarta meyve almak istedi. Bu sırada Hıfzullah (40) ile kardeşleri Ekrem (53), İsmet, Muhiddin Efetekin (41) ve Vedat Aksoy (22) da ıskarta meyve almak için aynı fabrikaya geldi. İki grup ıskarta malları alabilmek için birbiriyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce iki grup birbirine silah ve sopalarla saldırdı. Kavgada, İsmet Efetekin ile Vedat Aksoy, yanlarındaki tabancalarla karşı gruba ateş açtı. Tahir ile ağabeyi Veysi Akyol ve Mustafa Turgay çıkan kavgada yaralanırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

'BURADA BİZDEN BAŞKA KİSME MAL ALAMAZ' KAVGASIFabrika çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgede araştırma yapan polis, olaydan bir gün sonra şüphelileri yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden İsmet Efetekin, ifadesinde, ıskarta mal almaya gittiklerini ancak karşı tarafın "Burada bizden başka kimse mal alamaz" dediğini, bu nedenle de kavga çıktığını öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmet Efetekin ve Vedat Aksoy, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Muhiddin Efetekin, Hıfzullah Efetekin ile Ekrem Efetekin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Adana'da ıskarta meyve kavgası: 3 yaralı
Adana'da ıskarta meyve kavgası: 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Koyun

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