Adana'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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Adana'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Adana'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
01.05.2020 00:29 | Son Güncelleme: 01.05.2020 00:30

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada sağ ayağından iki kurşunla yaralanan Gökhan S, 112 Acil Servis ekibince Seyhan Devlet Hastahanesine kaldırıldı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Adana'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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