Adana'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
30.04.2020 23:54 | Son Güncelleme: 30.04.2020 23:54
Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Kavgada sağ ayağından iki kurşunla yaralanan Gökhan S, 112 Acil Servis ekibince Seyhan Devlet Hastahanesine kaldırıldı.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA