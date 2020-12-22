Adana'da silahlı kavga zanlısı 12 şüpheliden 2'si tutuklandı
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Adana'da silahlı kavga zanlısı 12 şüpheliden 2'si tutuklandı

22.12.2020 09:41 | Son Güncelleme: 22.12.2020 09:44
Adana'da silahlı kavga zanlısı 12 şüpheliden 2'si tutuklandı

Adana'da silahlı kavgalara karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 12 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Adana'da silahlı kavgalara karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 12 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile ilçe devriye ekipleri, daha önce silahlı kavgalara karışan 2 gruba yönelik dün düzenlenen ve 4 kişinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında 8 şüpheliyi daha yakaladı.

Zanlıların adreslerinde ruhsatsız 3 tabanca, 3 pompalı tüfek, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve fişek ile 3 kilogram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirildi.

Zanlılardan biri, burada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına çay içmek için gittiği arkadaşının evinde gözaltına alındığını iddia etti.

Daha sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı, 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Polis, husumetli iki gruba yönelik dün düzenlediği operasyonda, şüphelilerin bulunduğu bir evden kendilerine silah doğrultulması üzerine havaya uyarı ateşi açtıktan sonra bitişik evlerin damlarına geçerek kaçmaya çalışan 4 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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