Adana'da silahlı kavga: 4 yaralı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
21.06.2020 00:55 | Son Güncelleme: 21.06.2020 01:32
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 1100. Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Silahlı kavgaya dönüşen olayda 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA