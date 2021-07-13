Adana'da silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı
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Adana'da silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye - Haberler | Güncel

Adana'da silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Adana'da silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

ADANA - Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Başından yaralanan ağır yaralanan 15 yaşındaki gencin ameliyatı devam ediyor.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyuva Mahallesi'nde geldi. Alınan bilgiye göre, husumetli olduğu belirtilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Ara sokaklarda her iki grupta birbirlerine defalarca ateş açtı. Açılan ateş sonucunda Sami Yusuf Y., belinden, M.A.Ö başından ve kavganın arasında kalan Suriye uyruklu İymet B. ise ayağından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Başından tabanca ile yaralanan 15 yaşındaki M.A.Ö durumunun ağır olurken ameliyatının devam ettiği öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.

Adana'da silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı
Adana'da silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı
Adana'da silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı
Adana'da silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı
Adana'da silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı
Adana'da silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı
Adana'da silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı
Adana'da silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı
Adana'da silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı
Adana'da silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye

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