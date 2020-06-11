Adana'da silahlı kavga: 2 yaralı
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Adana'da silahlı kavga: 2 yaralı

Adana'da silahlı kavga: 2 yaralı Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

11.06.2020 04:02 | Son Güncelleme: 11.06.2020 05:05

Adana'da silahlı kavga: 2 yaralı

ADANA - Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi Kozan Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sokak ortasında henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan Mustafa K. ile Ege Emre Ç. tabanca ile yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Adana Şehir Hastanesi ve Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri arama çalışması başlattı.

Adana'da silahlı kavga: 2 yaralı

Kaynak: İHA

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