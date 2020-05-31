Adana'da silahlı kavga: 2 yaralı
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Adana'da silahlı kavga: 2 yaralı

ADANA'da aralarında daha önceden husumet bulunan iki grubun silahlı kavgası sonucu iki kişi yaralandı.

31.05.2020 00:04 | Son Güncelleme: 31.05.2020 00:08

ADANA'da aralarında daha önceden husumet bulunan iki grubun silahlı kavgası sonucu iki kişi yaralandı.

Olay, bugün saat 23.00 sıralarında Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi 49002 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, İddiaya göre aralarında daha önceden husumet olan iki grup bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından iki tarafta silahlarla birbirine ateş açtı. Çatışma sonucu iki kişi yaralandı. Çevredekiler silah sesleri üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'da silahlı kavga: 2 yaralı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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