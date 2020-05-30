Adana'da silahlı kavga: 2 yaralı Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi 49002 Sokak'ta aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup tartışmaya başladı.

Tartışmanın silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştüğü olayda iki kişi yaralandı.

Yaralılardan biri özel araçla, diğeri ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polisin kavgaya karışanları yakalamak için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA