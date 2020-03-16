Adana'da silahlı kavga: 2 yaralı Adana'da tartıştığı dayısına ateş eden şahıs, dayısı ile olayla ilgisi olmayan bir kişiyi yaraladı.

Adana'da tartıştığı dayısına ateş eden şahıs, dayısı ile olayla ilgisi olmayan bir kişiyi yaraladı. Karataş ilçesi Tuzla Mahallesi'nde Emin P. (27), kahvehanede dayısı İbrahim B. ve kuzenleri ile tartıştı. Tartışmanın ardından evine giden Emin P, yanına aldığı av tüfeğiyle kahveye gelip tartıştığı kişilere ateş etti. Ateş sonucu İbrahim B. ile kahvede oturan ve olayla ilgisi olmadığı belirtilen Kayhan K. ayaklarından yaralandı. Yaralılar yakınları tarafından Adana'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Jandarma, olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Kaynak: AA