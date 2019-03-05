Adana'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Güzel Evler Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen neden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Tarafların birbirine pompalı tüfekle ateş etmesiyle 2 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla Adana Şehir Hastanesi ile Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, bir evin damında 2 pompalı tüfek ile bir kuru sıkı tabanca buldu.
Silahlar ile olaya karıştığı öne sürülen 3 kişi gözaltına alınarak Köprübaşı Polis Merkezine götürüldü.
Kaynak: AA