Adana'da Silahlı Kavga

Adana'da silahlı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada silahla yaralanan Cebrail Yılmaz (22) arkadaşları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yılmaz, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, tabancayı kullandığı iddia edilen H.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.