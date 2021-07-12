Adana'da silahlı kavga: 1 yaralı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Mirzaçelebi Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada V.İ. yaralandı.

V.İ, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney