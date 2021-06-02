Adana'da silahlı kavga: 1 yaralı
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Adana'da silahlı kavga: 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci - Haberler | Güncel

ADANA'da yolda karşılaşıp, tartıştığı Osman isimli biri tarafından tabanca ile 3 yerinden vurulan Abdurrahman Filik (22), ağır yaralandı.

ADANA'da yolda karşılaşıp, tartıştığı Osman isimli biri tarafından tabanca ile 3 yerinden vurulan Abdurrahman Filik (22), ağır yaralandı. 

Olay, gece yarısı merkez Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi Kozan Bulvarı'nda meydana geldi. Yanındaki 3 arkadaşı ile birlikte otomobiliyle gezintiye çıkan Abdurrahman Filik, bulvarda seyir halindeyken bir tanıdığı olan Osman isimli kişi ile karşılaştı. Otomobilden inip, bu kişinin yanına giden Filik, kısa bir süre konuştu. Sohbet sırasında ikili arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Osman isimli şüpheli tarafından tabancayla kasık, bacak ve kolundan vurulan Filik, kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli, kendisine ait motosiklet ile olay yerinden kaçarken, Filik'in arkadaşlarının ihbarı üzere bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Filik, hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Filik'in durumunun ağır olduğu belirtildi. Soyadı öğrenilemeyen Osman isimli şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor. 

    


Adana'da silahlı kavga: 1 yaralı
Adana'da silahlı kavga: 1 yaralı
Adana'da silahlı kavga: 1 yaralı
Adana'da silahlı kavga: 1 yaralı
Adana'da silahlı kavga: 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci

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