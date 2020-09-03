Adana'da silahlı kavga: 1 yaralı
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Adana'da silahlı kavga: 1 yaralı

Adana'da iki grup arasındaki silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Adana'da silahlı kavga: 1 yaralı
03.09.2020 05:49 | Son Güncelleme: 03.09.2020 06:44

Adana'da iki grup arasındaki silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan tartışma kavga dönüştü. Bu sırada pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açılması sonucu H.G. yaralandı.

Yaralı, yakınları tarafından önce özel bir hastaneye, buradaki müdahalenin ardından da Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibinin yanı sıra terör ve özel harekat polisleri de sevk edildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, silahlı kavganın 3 ayrı sokakta devam etiğini tespit etti.

Ekipler sokaklarda yaptıkları araştırmada çok sayıda boş kovan ve bir adet atılı halde tabanca buldu.

Kaynak: AA

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